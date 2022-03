De 21-jarige Schiedammer die vorig jaar september in Oud-Beijerland een zevenjarig meisje seksueel misbruikte, moet zich verplicht laten behandelen. Die maatregel is hem door de rechtbank opgelegd om herhaling te voorkomen.

Het slachtoffertje werd tijdens het buitenspelen door de man die aan het werk was met het onderhoud van plantsoenen, de bosjes ingelokt. Daar vergreep hij zich niet alleen aan het meisje, hij maakte ook foto's van de ontucht die hij naar een achterneef stuurde.

'Produceren en verspreiden van kinderporno', oordeelt de rechtbank. Daarnaast achten de rechters bewezen dat de Schiedammer zich schuldig heeft gemaakt aan aanranding.

De man had tijdens de zitting van twee weken geleden toegegeven opgewonden te worden van jonge kinderen en bekende volmondig de hem ten laste gelegde feiten. Alleen sprak hij tegen dat hij de onderbroek bij het meisje uit had gedaan.

Brief aan haar misbruiker

Bijzonder aan de zaak was dat het meisje een brief aan haar misbruiker schreef en die in de rechtszaal door de advocaat van haar moeder liet voorlezen. Ze schreef onder meer niet meer buiten te durven spelen uit angst haar belager weer tegen te komen.

De rechtbank heeft de man nu conform de strafeis veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. Hem is verboden contact op te nemen met het slachtoffer en zijn achterneef.

Hij zal moeten dulden dat de reclassering toezicht houdt op onder meer zijn computergebruik en het volbrengen van zijn behandeling.

De advocaat van de verdachte had gevraagd de voorlopige hechtenis van de man te schorsen zodat hij zo snel mogelijk aan zijn behandeling te kunnen beginnen.

Daar ging de rechtbank niet in mee. De Schiedammer moet dus terug de cel in en dat valt hem zwaar. "Ik vind het jammer, want nu raak ik mijn werk kwijt", stamelde hij. "Ja, het heeft verregaande gevolgen", reageerde de rechter.