Cliënten van thuiszorgorganisatie Groenoord Zorgt gaan aan de slag bij flitsbezorgdienst Flink. Dat doen ze niet met een snelle elektrische fiets, maar met hun scootmobiel. De bedoeling is om de ouderen actief en betrokken te houden binnen de maatschappij.

Flitsbezorgdiensten zoals Flink garanderen dat je je bestelde boodschappen binnen tien minuten bezorgd krijgt. Ondanks dat een scootmobiel zo'n 15 kilometer per uur gaat, blijft de snelle bezorggarantie overeind. Dat kan omdat de ouderen alleen de korte ritjes van slechts een paar kilometer doen.

Mevrouw De Jong uit Leiden is een van de nieuwe medewerkers. Ze heeft al enkele proefritjes mogen rijden. "Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik heb de dinsdagmiddag en donderdagmiddag als beschikbaar opgegeven. Andere middagen pas ik op mijn kleinkinderen", vertelt ze enthousiast.

Voortgezet

De scootmobielbezorgers ontvangen een melding op de telefoon die ze van Flink krijgen. De boodschappen worden dan verzameld door magazijnmedewerkers en dan gaan de ouderen op pad. "Als dat gelukt is drink in de 'de hub' een kopje koffie en maak ik een praatje met alle jongelui", zegt mevrouw De Jong.

De inzet van de ouderen bij de bezorgservice is een test en loopt tot eind mei. Niels Plasmeijer, directeur van Groenoord Zorg, verwacht dat de samenwerking daarna wordt voortgezet.

"In Japan zegt men: alleen wie bezig blijft wil honderd worden. Door onze cliënten actief en betrokken te houden binnen de maatschappij zorgen we ervoor dat zij gelukkiger oud kunnen worden", legt Plasmeijer uit.

De samenwerking met Flitsbezorgdienst Flink sluit volgens de thuiszorgorganisatie aan bij de behoeften van hun cliënten. "De nieuwe generatie ouderen is eigenwijs en zelfstandig. Zij willen hun steentje bijdragen en zich niet laten beperken. Wij brengen geïnteresseerde cliënten in contact met Flink, waar zij met hun eigen scootmobiel in dienst mogen komen als riders, ofwel bezorgers."

Ook Flink is enthousiast over de samenwerking. "De cliënten van Groenoord Zorgt zijn niet alleen erg gemotiveerd, maar ook betrouwbaar en uitermate vriendelijk naar onze klanten. Het gebruik van hun eigen vervoersmiddel is een bonus voor ons. Uiteraard krijgen ze hier een passende vergoeding voor."