De veertienjarige Esmee Kortekaas uit Hazerswoude-Rijndijk is door Olivier van de G. in zijn woning in Leiden gewurgd. Daarna zou de 32-jarige verdachte haar lichaam hebben verplaatst. Dat blijkt uit de dagvaarding van het Openbaar Ministerie die mediapartner Omroep West heeft ingezien.

Het OM gaat er vanuit dat Van der G. het meisje eerst op zijn rug heeft meegenomen naar haar fiets en haar levenloze lichaam vervolgens naar het parkje bij het spoor langs de Melchior Treublaan heeft gebracht. Het meisje werd daar op Oudejaarsdag dood gevonden door enkele sporters. Nog dezelfde dag werd de 32-jarige man uit Leiden aangehouden. Justitie verdenkt de 32-jarige turnleraar uit Leiden van moord of doodslag van het tienermeisje. Ook zou Van de G. tussen 10 januari en 30 december 2021 minimaal een keer ontucht hebben gepleegd met het slachtoffer. Van de G. moet vrijdag 8 april voor het eerst voor de rechter verschijnen. In de aanloop naar deze zaak heeft het OM de eerste tenlastelegging bekendgemaakt.