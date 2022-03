De Jopenkerk heeft amper tijd gehad om op te krabbelen van de zware coronajaren en nu hakt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne er flink in bij de Haarlemse brouwerij.

De grondstofprijzen en prijzen van verpakkingsmaterialen rijzen hierdoor de pan uit. "In 27 jaar hebben we niet zo'n extreme situatie meegemaakt", zo vertelt Michel Ordeman, directeur van de brouwerij van Jopenkerk.

Michel Ordeman moet door de oorlog in Oekraïne constant schakelen om de productie van zijn Jopenbier op gang te houden. Zo ziet hij prijsstijging van bepaalde grondstoffen, zoals mout. Graan is de basis voor mout. Eenderde van de graanproductie binnen de EU komt uit Oekraïne. En de aanvoer van graan is op dit moment beperkt, waardoor de graanprijzen flink zijn gestegen.

Daarnaast zijn ook nog eens de prijzen van mout gestegen door een handelsconflict tussen China en Australië. "Die is ongeveer verdubbeld."

Verpakkingsmaterialen

Ook heeft de Jopenkerk te maken met gestegen prijzen van verpakkingsmaterialen als flessen, etiketten en kartonnen dozen. Zo zijn er problemen met de glasproductie van de bierflessen, wat voor een groot deel uit Rusland komt.

"Het transport vanuit daar wordt tegengehouden, dus we zijn op zoek gegaan naar een tweede glas-leverancier om het tekort aan te vullen."

Daarbij zijn de glasprijzen ook gestegen door de hoge gasprijzen. Glas wordt meestal gemaakt in ovens die op gas werken. Michel Ordeman merkt op alle fronten dat er grote onzekerheid is.

"Normaal gesproken spreken we een jaarprijs af met een leverancier, maar nu hebben we vaak te maken met dagprijzen. Ze kunnen ons geen zekerheid geven, dus we weten ook niet hoe we er over twee weken of over drie maanden voor staan", zo vertelt Ordeman.

Bierproductie niet in geding

Al met al zijn de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de hoge gasprijzen voor de brouwerij groot. Maar de productie van hun bier komt niet in gevaar op dit moment.

"Onze manager van de brouwerij heeft er wel slapeloze nachten van", vertelt Ordeman. "Maar het lukt ons nog wel om gewoon bier te brouwen."

"Alleen hebben we wel een prijsverhoging moeten doorvoeren van 5 a 6 procent, terwijl we in het verleden wel eens een verhoging van een half of 1 procent hebben doorgevoerd op jaarbasis. En daarbij weten we nu niet of die verhoging van eerder dit jaar wel voldoende is.

Misschien worden we wel gedwongen om de prijzen te verhogen, daar de situatie in de wereld dermate onzeker is. Maar dat weten we nu niet."