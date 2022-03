Maandag 28 maart is Fase 5 van Operatie Julianaplein van start gegaan. Helemaal filevrij gaat dat niet: het verkeer lijkt nog te moeten wennen aan de nieuwe situatie waardoor het verkeer op een aantal plekken in de stad nog niet goed doorstroomt.

Onder andere op de westelijke ringweg en de Laan Corpus den Hoorn is het druk.



De verkeerssituatie tussen de westelijke ringweg (N370) en de A28 is in fase 5 anders dan in de vorige fase. Op het Julianaplein is de rijrichting tussen Drachten en Assen weer open, via een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Daarnaast is de nieuwe toerit vanaf Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein opengesteld.



Verkeer vanaf de westelijke ringweg (N370) richting Assen (A28), kan op Ring West het beste links voorsorteren. Ook op de verbindingsweg voor de Gasunie kan dit verkeer de linkerbaan blijven gebruiken en op de rotondes van Laan Corpus den Hoorn de binnenste baan nemen. Voor Maupertuus kun je vervolgens de nieuwe toerit nemen naar de N7 richting Julianaplein.



Rijd je vanaf de westelijke ringweg naar Drachten/Hoogkerk of naar de Laan Corpus den Hoorn? Blijf dan op de rechterrijbaan.

Verkeer tussen Assen en Drachten

In fase 5 kan het verkeer weer via het Julianaplein van Drachten (A7) naar Assen (A28) en andersom. In de vorige fase was dit niet mogelijk en reed veel verkeer via de Laan Corpus den Hoorn.

Omdat het verkeer nog niet gewend is aan de nieuwe situatie van fase 5, zien we nog steeds veel verkeer over deze weg rijden. Dat is dus niet nodig.

Vermijd de file, laat de auto staan

De afsluitingen voor Operatie Julianaplein hebben grote gevolgen voor de hele stad Groningen. Groningen Bereikbaar roept op de auto zoveel mogelijk te laten staan. En: pas je reisgedrag aan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of het OV. Als je echt met de auto moet, reis dan via een P+R of buiten de spits.