Oekraïense vluchtelingen die in Den Haag worden opgevangen, krijgen leefgeld van de gemeente. 60 euro voor vluchtelingen die door de gemeente zelf worden opgevangen en 75 euro voor Oekraïners die bij particulieren onderdak hebben gevonden.

Den Haag wil niet wachten tot het Rijk een regeling in het leven roept, want die laat mogelijk nog weken op zich wachten. Wel is al bekend om welke bedragen het gaat en dat het kabinet gemeenten compenseert die nu uit eigen zak leefgeld verstrekken aan Oekraïners.

Een vluchteling in de gemeentelijke opvang kan rekenen op 60 euro per week. Wie bij een particulier onderdak heeft gekregen, krijgt 75 euro. Als een Hagenaar twee Oekraïners in huis heeft genomen, dan wordt er totaal 100 euro uitgekeerd. Zijn er drie of vier opgenomen, dan komt daar per persoon 12,50 euro bij.

Vooral tegoedbonnen

Tot nu toe ondersteunde de gemeente vluchtelingen vooral met tegoedbonnen, van bijvoorbeeld de VVV of supermarkten. De gemeente wil de eerste bedragen al zo snel mogelijk uitkeren. Ook de andere grote steden lopen vooruit op de landelijke regeling.