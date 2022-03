In een tijdsbestek van twee maanden zijn zes mensen het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving of een poging daartoe in het Zuiderpark in Den Haag.

Eén slachtoffer liep zelfs een flinke hoofdwond op toen hij met een machete op zijn hoofd werd geslagen. Het is volgens de politie waarschijnlijk het werk van dezelfde 'dadergroep'.

De reeks gewelddadige straatroven in het park is vermoedelijk het werk van een groep verdachten die in wisselende samenstellingen heeft toegeslagen. De zes incidenten vonden plaats op 20 januari, 3, 4 en 24 februari en 2 en 20 maart van dit jaar.

De politie meldt dinsdagavond in het opsporingsprogrammaTeam West dat het vermoedt dat de daders tussen den 12 en zeventien jaar oud zijn.

Het geweld vond plaats in de omgeving van de ingang van de het Zuiderpark, aan de kant van de Loevesteinlaan en de heuvels in het park.

"Het slachtoffer loopt door het park en wordt aangesproken door een jong persoon", zegt wijkagent Malek Kariebo in het opsporingsprogramma. "Vervolgens wordt er uit het niets geweld toegepast."

De verschillende slachtoffers zijn geschopt en geslagen, bij hun nek gegrepen en één van hen is zelfs met een machete op zijn hoofd geslagen.

"Hij is echt met gevaar voor eigen leven weggerend", aldus de wijkagent. De slachtoffers lijken willekeurig te zijn gekozen en zijn tussen de 11 en 65 jaar oud. De straatrovers zijn meestal in het donker gekleed en hebben een aantal keer buit gemaakt.

"Het gaat echt om hebbedingetjes", verklaart Kariebo. "Dus telefoons en AirPods. Dingen die jongeren graag willen hebben." De groep slaat in wisselende samenstellingen toe: de ene keer met twee daders, dan met drie en door één slachtoffer zijn er zelfs vijf daders gezien. Het gaat vermoedelijk om dezelfde groep jongens, tussen de 12 en zeventien jaar, die contact met elkaar hebben, meldt de politie.

Zoiets meegemaakt

De politie onderzoekt de zaak en houdt het Zuiderpark en de omgeving goed in de gaten. Maar in het opsporingsprogramma is er ook een oproep richting getuigen of mensen die iets hebben gehoord of gezien van een beroving.

Ook is de politie op zoek naar mensen die 'zoiets hebben meegemaakt, maar dat nog niet hebben gemeld'. "Dat is echt essentieel om te doen, want wellicht heeft diegene net de informatie die we nodig hebben om de zaken op te lossen", aldus Kariebo.

De recherche komt graag met in contact met mensen die meer weten over de zaak. Contact opnemen kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Wie anoniem wil blijven, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.