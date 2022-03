Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert ook dit jaar de 'gele percelen' van agrariërs. Op die manier willen ze voorkomen dat een chemische stof in het water terechtkomt. Tot en met mei voert het waterschap de controles gericht uit.

De desbetreffende percelen worden bespoten met RoundUp, waarna ze geel of oranje kleuren. Roundup wordt in de landbouw vaak gebruikt voor het doodspuiten van grasland of een vanggewas, om daarna weer een nieuw gewas te kunnen telen.

50 waarschuwingen

Vorig jaar controleerde het waterschap 305 percelen. "De meeste agrariërs hebben zich toen netjes aan de regels gehouden. Daar zijn we erg blij mee", laat toezichthouder René Gerritsen weten. "In totaal zijn er vijftig waarschuwingen en drie boeterapporten afgegeven.

In die gevallen was het sloottalud gespoten en geel verkleurd. Voor dit jaar hopen we dat de naleving nóg hoger wordt, mede door aandacht te blijven schenken aan dit onderwerp en door te blijven contoleren."

Beschermen kwaliteit water

De teeltvrije zone helpt daarbij en zorgt ervoor dat er tussen het perceel en het water een strook teeltvrij land is, waar niet mag worden gespoten en bemest.

Dit zorgt ervoor dat er minder spuitvloeistof en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water van de sloten terechtkomt. WDODelta voert de controles op de teeltvrije zone uit om het waterleven en de kwaliteit van het water in de sloten te beschermen.