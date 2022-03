De gemeente Zwolle verstrekt in april een energietoeslag van 800 euro aan Zwolse huishoudens met een laag inkomen. Daarmee loopt de gemeente vooruit op een voorstel van het kabinet om minima te compenseren voor de enorme stijging van energieprijzen de afgelopen tijd.

Dat landelijke voorstel is op 10 december 2021 gedaan en als het aan het kabinet ligt, voeren de gemeenten het plan uit. De gemeente Zwolle laat vandaag weten: "Hoewel het voorstel van het kabinet nog door de Tweede Kamer goedgekeurd moet worden, willen wij niet wachten tot de regeling rond is.''

Betalingsproblemen

Zwolse huishoudens met een laag inkomen (tot 130 procent van het sociaal minimum) zullen dus op korte termijn automatisch 800 euro aan energiecompensatie uitgekeerd krijgen.

Want, stelt de gemeente Zwolle: "Nu al worden Zwolse huishoudens geconfronteerd met veel hogere energienota's dan voorheen. Zwollenaren met een laag inkomen wonen vaak ook nog in de slechtst geïsoleerde, nog niet voldoende verduurzaamde woningen waardoor zij dubbel geraakt worden en hun energienota nog hoger wordt. Zij krijgen daardoor nu al te maken met betalingsproblemen.''

De gemeente geeft hiermee overigens ook gehoor aan een oproep van minister Schouten om niet met het verstrekken van de toeslagen te wachten tot de wettelijke regeling definitief rond is.

Voorkomen financiële problemen

Wethouder Dorrit de Jong: "We vinden het belangrijk om inwoners te compenseren voor de al maar stijgende energieprijzen. Veel Zwollenaren hebben moeite om het hoofd boven water te houden door een stijgende gasrekening. We willen als college daarom nu alvast actie ondernemen. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat inwoners in de financiële problemen komen."

De gemeente checkt wie voor de compensatieregeling in aanmerking komen en zal aan de hand van die gegevens de energietoeslag zoveel mogelijk in april automatisch betalen. Inwoners die de toeslag krijgen, ontvangen hierover een brief.

Zelf aanvragen

Mensen die geen brief ontvangen, maar wel voor de toeslag in aanmerking komen, moeten die zelf aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die de afgelopen jaren geen beroep deden op de minimaregelingen en daarom niet bekend zijn bij de gemeente.

Zij kunnen vanaf medio april zelf de eenmalige energietoeslag via de website van de gemeente Zwolle aanvragen. Op de website is ook te vinden wie er wel of niet in aanmerking komen voor de toeslag.