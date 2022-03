Het cultuurhuis op het Berlijnplein is terug. Anderhalf jaar nadat het paviljoen volledig in de as werd gelegd, heeft DePlaatsmaker de herbouw afgerond. Op 8 april is de feestelijke opening.

In de nacht van 6 en 7 november 2020 ontstond een grote brand, vermoedelijk aangestoken, in het cultuurpaviljoen. Een grote klap voor theatergezelschap Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel), een van de gebruikers van het 'paviljoen'. "Het stond er nog niet zo lang, maar het paviljoen was een langgekoesterde wens van ons'', vertelt zakelijk directeur Jannet van Lange. Ton schade De schade voor het theatergezelschap bedroeg maar liefst één ton. "Dat gaat over materialen die opnieuw aangeschaft moesten worden, maar ook de werkzaamheden die je moet verrichten om alles terug te krijgen hoe het was." En die ton hebben ze nog niet terug, want het proces tegen de aanstichters van de brand loopt nog steeds. Bouwkeet Vorig jaar januari kwam er toch een stip aan de horizon. DePlaatsmaker, de eigenaar van het afgebrande verzamelgebouw, besloot het cultuurgebouw te herbouwen. Het NUT en de andere gebruikers werden tijdelijk gehuisvest in een bouwkeet op het Berlijnplein, maar inmiddels is de herbouw afgerond. Het paviljoen kent kleine verschillen ten opzichte van anderhalf jaar geleden, laat Van Lange weten. "Zo is de plek van de toiletten veranderd en zijn er andere materialen gebruikt. Wij hebben nu bijvoorbeeld oude treinraampjes in ons kantoor zitten." Première Op 8 april betrekt het NUT samen met buurtwerkkamer Leidsche Rijn en adviesbureau Jonge Honden weer het paviljoen, maar het theatergezelschap kijkt vooral uit naar 30 april. Dan zal de voorstelling: Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht in het cultuurgebouw in première gaan. Op de site van het NUT is meer informatie te vinden.