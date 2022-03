Bij enkele vangacties van ganzen in het Groene Hart zijn fouten gemaakt, maar daarbij is geen sprake geweest van dierenleed. De acties bleken niet bij iedereen te zijn gemeld, waardoor er verwarring ontstond.

Rondom de Langeraarse Plassen is de situatie best ingewikkeld. Op een van die plassen, de Geerplas, worden regelmatig ganzen weggevangen. Normaal geeft de provincie in zo'n situatie de Faunabeheereenheid Zuid-

Holland opdracht om ganzen weg te vangen zodat er minder landbouwschade is. Die FBE huurt vervolgens een gespecialiseerd bedrijf in om dat te doen. Over en weer wordt dat gemeld.

Ongelukken

Maar in dit geval gaat het om de 20 kilometerzone van Schiphol. Niet de provincie, maar de Rijksoverheid geeft dan de opdracht vanwege het risico van ongelukken door opvliegende ganzen.

Zo werden tussen 2017 en 2021 bijna 2000 grauwe ganzen weggevangen. Maar deze acties waren niet aangemeld. Dat ontdekte de dierenorganisatie Animal Rights toen zij via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de stukken opvroeg.