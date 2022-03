De 34-jarige winkeldief die vorige week in Hazerswoude-Dorp na een korte achtervolging werd aangehouden heeft vier weken celstraf gekregen. Hij is veroordeeld via supersnelrecht.

De dief rende weg nadat personeel van Kruidvat in de gaten had dat de man spullen in een rugzak had gestopt en niet van plan was te betalen. Wijkagent Frank Heijmink was toevallig in de buurt, zette de achtervolging in en greep de verdachte in zijn kraag.

De man bleek een bekende van de politie. Tijdens zijn vlucht heeft hij vrijwel zeker de tas weggegooid. Of die is teruggevonden, kon de politie niet zeggen.