De gemeente Alphen is begonnen met het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. De gemeente loopt daarmee vooruit op landelijke regelgeving.

Landelijk is afgesproken dat Oekraïense vluchtelingen leefgeld krijgen, 135 euro per week als ze in een gastgezin verblijven en 60 euro per persoon per week als ze zijn ondergebracht in een opvanglocatie (waar voor maaltijden wordt gezorgd).

Volgens een woordvoerder van VluchtelingenWerk zou het nog zeker drie weken duren, voor vluchtelingen over dit geld kunnen beschikken. De gemeente Alphen is nu versneld begonnen met het geven van financiële steun.

"We doen ook een oproep aan alle Oekraïense vluchtelingen om zich in te schrijven in de BRP (Basisregistratie Personen), zodat vanuit daar ook leefgeld kan worden verstrekt", zegt een woordvoerder.

De Alphense Voedselbank kreeg al zeker veertien aanvragen voor ondersteuning van gezinnen. Vrijwilligers van de voedselbank vrezen dat meer vluchtelingen zich melden en dat zij die extra toestroom mogelijk niet aankunnen. De gemeente meldt nu dat ze in gesprek zijn met de organisatie.