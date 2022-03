De huurstaking van bewoners van Startblok Riekerhaven in Nieuw-West, waar zowel studenten als statushouders wonen, is beëindigd. Er is een akkoord bereikt met woningcorporatie De Key.

Dat laten de bewoners weten in een bericht op Instagram. "Bedankt voor jullie toewijding, solidariteit en support! Aangezien onze eisen voor het grootste deel zijn ingewilligd, is de tijd gekomen om de staking te beëindigen." Het complex raakte door storm Eunice zwaar beschadigd. Er waaiden zelfs grote delen van het dak af. Voor de bewoners was het de druppel die de emmer deed overlopen: ze vonden dat het complex al jaren slecht onderhouden wordt. Inmiddels zijn er volgens de studenten tijdelijke en veilige daken, worden delen van het gebouw schoongemaakt en opgeknapt en wordt schade van bewoners vergoed. "Aangezien onze eisen voor het grootste deel zijn ingewilligd, is de tijd gekomen om de staking te beëindigen", schrijven de bewoners. "Onze gesprekken met De Key zijn productief genoeg geweest om erop te vertrouwen dat de paar resterende eisen tijdens onze komende gesprekken zullen worden uitgevoerd." Verder schrijven ze dat er werkgroepen worden opgericht. Er komt daarnaast een bewonerscommissie 'om als collectief druk uit te blijven oefenen op De Key, en ervoor te zorgen dat de huidige verbeteringen in de toekomst stand houden'. De deelnemers aan de staking wordt gevraagd om de huur van de maand maart wel over te maken.