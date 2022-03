Een 49-jarige autodief is maandagmiddag op heterdaad betrapt door de politie. De man had een dag eerder de autosleutel gestolen uit een woning op de Mathenesserlaan in Rotterdam. Aan de sleutelbos bleek echter ook een AirTag te zitten die de exacte locatie van het gestolen voertuig doorgaf.

De verdachte had zondag zijn slag geslagen in een woning. Hij nam een tas mee met daarin de autosleutel. De bewoner van het huis deed aangifte toen zijn auto verdwenen bleek te zijn. Wat de dief niet door had, was dat er een AirTag aan de sleutelbos hing. Die straalde maandagmiddag ineens uit op de 2e IJzerstraat in Rotterdam. Daar konden agenten de dak- en thuisloze man aanhouden.