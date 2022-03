In een gezamenlijke studie hebben onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit van Edinburgh, ontdekt dat een infectie met het griepvirus bovenop een coronavirusinfectie de situatie voor de patiënt kan verergeren. Hun resultaten verschenen onlangs in The Lancet.

“In de afgelopen twee jaar zagen we regelmatig dat patiënten met COVID-19 ernstig ziek werden, met soms een IC-opname en beademing tot gevolg”, zegt Maaike Swets, promovendus bij de afdeling Infectieziekten van het LUMC en de Universiteit van Edinburgh. Dat een infectie met influenza, dat is het virus dat griep veroorzaakt, tot een vergelijkbare situatie kon leiden was al bekend. Maar over de gevolgen van een dubbele infectie met SARS-CoV-2 en griep of andere luchtwegvirussen was minder bekend.

De resultaten uit het onderzoek van Swets laten zien dat patiënten die naast een corona-infectie óók geïnfecteerd waren met het influenzavirus, er aanzienlijk slechter aan toe waren dan patiënten die alleen met het coronavirus geïnfecteerd waren. Zo hadden ze eerder beademing nodig op de IC en hadden ze een grotere kans om te overlijden. “Dit kan grote gevolgen hebben voor de patiënt, voor ziekenhuizen en IC-capaciteit tijdens seizoenen waarin SARS-CoV-2 en influenza samen circuleren, en mogelijk ook voor vaccinatiestrategieën”, zegt Swets.

Internationale samenwerking

De samenwerking tussen het LUMC en de Universiteit van Edinburgh is volgens Swets van groot belang geweest bij het leggen van de basis voor onze ontdekkingen. De promovenda en haar collega’s gebruikten de ISARIC4C-database als hun primaire bron van informatie.

“Deze database is uitgebreid en bevat informatie van meer dan 300.000 patiënten die waren opgenomen met COVID-19 in 300 ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk.”

Combinatie-infectie

Hoewel het relatief ongebruikelijk is dat mensen tegelijkertijd besmet raken met verschillende ziekteverwekkers, wordt verwacht dat het aantal mensen met meer dan één infectie zal toenemen.

Vooral tijdens perioden waarin verschillende virussen in omloop zijn. Swets legt uit: “Dit was tijdens de coronapandemie misschien minder door het anderhalvemeterbeleid, zelfisolatie en mondmaskers. Als er straks geen coronamaatregelen meer zijn en we het griepseizoen ingaan, kan dit leiden tot een toename van dubbele infecties.

Het is daarom van belang dat de gevolgen hiervan bekend zijn zodat we kunnen inspelen op klinische behoeften.” Daarnaast benadrukt deze studie volgens Swets het belang van het testen op beide virussen in het ziekenhuis.

Ook hoofdonderzoeker van het LUMC, Geert Groeneveld, onderstreept het belang van preventie.

“Vooral voor kwetsbare personen is de bescherming tegen het coronavirus én het griepvirus van belang. De gecombineerde bescherming voor deze kwetsbare groep dient geoptimaliseerd te worden door bijvoorbeeld de landelijke vaccinatiecampagne hierop aan te passen.”