In de loods aan de Izaak Enschedeweg waar maandag urenlang een brand woedde, is een hennepkwekerij aangetroffen. De politie heeft een 41-jarige Haarlemmer aangehouden.

De Haarlemmer meldde zich maandagmiddag zelf bij het politiebureau in Haarlem. Daar is hij direct aangehouden en ingesloten. Op dat moment was de brandweer nog steeds druk bezig om het vuur in de loods te bestrijden.

De stalen dakopbouw was zo goed afgesloten, dat het vuur moeilijk was uit te doven. Vanaf 10.00 uur tot halverwege de middag was daarom een enorme rookpluim boven de Waarderpolder te zien én ook te ruiken in de wijde omgeving.

Een medewerker van een sloopbedrijf heeft de voorkant van de loods kapotgetrokken en waardoor de rook al snel verminderde. De omliggende panden hebben relatief weinig schade opgelopen.

"Het had veel erger kunnen zijn. Als het midden in de nacht was gebeurd, dan was de schade waarschijnlijk veel groter geweest", vertelde één van de ondernemers aan de Izaak Enschedeweg maandagmiddag. Hij en andere ondernemers moesten uit voorzorg enkele uren hun panden uit.

Smeulende restanten van kwekerij

Ook vandaag wordt er nog onderzoek gedaan bij de loods. De politie hoopt dan meer duidelijkheid te krijgen over waar de brand is ontstaan. Ook de brandweer moest vanmorgen weer naar het pand om smeulende restanten te blussen, zoals je hieronder kunt zien.