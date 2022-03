Groningen is de tweede beste stad om in te wonen voor Generatie Z. Dat blijkt uit onderzoek van spaarplatform Raisin.nl. In Groningen wonen veel studenten, waardoor de generatie omringd zal zijn met leeftijdsgenoten.

Daarnaast zijn er genoeg cafés, namelijk 101 binnen een willekeurige straal van 5 kilometer. Bovendien is de gemiddelde prijs voor een studentenkamer 488 euro per maand, wat wonen in Groningen gemiddeld 210 euro goedkoper maakt dan in Amsterdam.

Tot slot is de internetsnelheid - niet geheel onbelangrijk voor digital natives - 78 Mbps, wat bijna het dubbele is van de internetsnelheid in onze hoofdstad (40,2 Mbps).

Raisin.nl heeft onderzoek gedaan naar vier verschillende generaties en hun behoeften. Er is gekeken naar vijf wensen van Gen Z (1997-2012), millennials (1981-1996), Gen X (1965-1980) en babyboomers (1955-1964). Dertig steden werden geanalyseerd voor hoe goed ze aansluiten bij de bij de behoeften van iedere groep.



De behoeftes van generatie Z



Voor de behoeftes van generatie Z is er per stad gekeken naar het percentage van generatie Z-inwoners, de gemiddelde huurprijzen voor studentenkamers, het gemiddeld aantal cafés binnen een straal van 5 kilometer, de internetsnelheid en de gemiddelde afstand tot poppodia. De beste stad om in te wonen voor Generatie Z is Nijmegen. Met 108 punten staat de stad op plaats 1 voor die generatie. Vooral de kamerprijs (gemiddeld euro 347) maakt die stad geschikter dan Groningen. Haarlem blijkt met 55 punten de minst geschikte woonplaats van de dertig geanalyseerde steden.



De behoeftes van millennials



Voor millennials is er gekeken naar het percentage leeftijdsgenoten, het aantal banen per 1000 inwoners, de gemiddelde WOZ-waarde van een woning, het aantal bioscopen in een straal van 5 kilometer en de gemiddelde afstand tot basisscholen. Voor die generatie blijkt Utrecht de beste stad om in te wonen. De stad scoort 118 punten. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is euro 358.000. Dat is euro 63.000 minder dan in Amsterdam. Daarnaast zijn er veel horecazaken, genoeg baanzekerheid (per 1000 inwoners zijn er 1000 banen), genoeg basisscholen en genoeg leeftijdsgenoten. 32 procent van de Utrechtenaren komt uit deze generatie. Amstelveen eindigt voor millennials onderaan met 32 punten.



De behoeftes van generatie X



Voor generatie X is er gekeken naar het percentage leeftijdsgenoten in de omgeving, de gemiddelde WOZ-waarde van een huis, het gemiddelde aantal restaurants binnen een straal van 5 kilometer en de gemiddelde afstand tot middelbare scholen en podiumkunsten. Den Haag scoort daarop het hoogst; de stad scoort 116 punten in hun ranking. Leeuwarden is voor die generatie met 50 punten het minst geschikt.



De behoefte van babyboomers



Voor babyboomers is er gekeken naar het percentage babyboomers, het percentage groene leefomgeving, de gemiddelde afstand tot de huisarts, de gemiddelde afstand tot de supermarkt en het aantal musea in een straal van 20 kilometer. Delft blijkt daarvoor de meest geschikte woonplaats met 108 punten. Zwolle blijkt met 27 punten het minst geschikt.



De bevolkingsgegevens die voor dit onderzoek zijn geanalyseerd komen uit 2021. De leeftijdsgroep voor generatie Z waar in het onderzoek naar verwezen wordt is daarom 18 tot en met 24 jaar oud, voor millennials gaat het om 24- tot veertigjarigen, voor generatie X van 41-56 jaar en de babyboomers van 57-66 jaar.