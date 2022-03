Een festival organiseren gaat je niet in je koude kleren zitten. Daar kwam Dylan van de Grift uit Eindhoven wel achter. Toch kreeg hij het met zijn band Vitamin B12 het voor elkaar. "Keuzes maken en knopen doorhakken is moeilijk maar heel belangrijk."

Hoofdorganisator Dylan van de Grift (24) ziet het organiseren van het festival vooral als een leerproject. "Veel geld zullen we er niet mee verdienen, maar dat is ook niet het doel. Voor ons is dit een kans om als kleine band een festival te organiseren. We leren hier ontzettend veel van."

Eindhoven is een bubbel

Van de Grift is vorig jaar afgestudeerd aan het Rock City Institute in Eindhoven. Als niet-Eindhovenaar, hij komt uit Middelburg, merkt hij al snel dat Eindhoven echt een bubbel is. Het is ons-kent-ons, zeker in de muziekscene.

"De stad is klein, maar dan positief, want alles ligt dicht bij elkaar en niet ver van het station. We willen Eindhoven een culturele boost geven door bands als Money & The Man, Tricklebolt, Certain Animals te programmeren. Zo krijgt ook de alternatieve rock hier een podium."

Naast deze namen staan Raderkraft, Van Tastik, Zuster Zonnebloem, The Astoria en Fuzzy Teeth op de poster. Allemaal Nederlandse bands spelen verspreid over twee dagen in de ambiance van het Blue Collar Hotel op Strijp-S.

Natuurlijk speelt Van de Grift zelf ook met Vitamin B12. De band bestaat sinds 2019 en de vaste kern is drummer Rowan Hendrix, gitarist/zanger Steve Vincent en Van der Grift speelt basgitaar en zingt. Tijdens live optredens krijgen ze versterking van Quint Vullings op hammond orgel en de zangeressen Hanne Brunekreeft en Moon Wassink. Ze hebben ieder hun eigen stijl en spelen alternatieve rock met een psychedelisch randje. Van de Grift hoorde iemand zeggen 'een oldtimer met een vers motorblok'. En dat klopt wel.

Dat een festival organiseren een fulltime job is heeft Van de Grift gemerkt. Zoals bijna alle festivals zou Vitaminfest vorig jaar al plaatsvinden. Van de Grift had het groot aangepakt, te groot eigenlijk.

"We hadden allerlei randprogrammering en meerdere zalen. Ik heb geleerd dat we kleiner moeten beginnen en keuzes moeten maken. Nu is het wat behapbaarder geworden, met toch nog negen bands en vier dj's. We kunnen altijd nog doorgroeien."



Een leerproces was het en is het nog steeds. Het stopt niet bij het programmeren van bands.

"Daar denk je niet aan, maar er komt veel bij kijken. Denk aan communicatie, overnachtingen voor de bands en bezoekers, eten, tickets. Zo hebben we met de bands een zogeheten deur-deal afgesproken. Ze spelen voor een verlaagd gage en hoe beter de ticketverkoop loopt, hoe meer de bands verdienen. Dat is fijn, want zo dekken we onszelf financieel in."

Prijs verhogen is geen optie

Aan de prijs van een ticket ligt het niet, een tweedaags festival met live bands voor twintig euro. De prijs verhogen is voor Van de Grift geen optie. De organisator wil met dit festival laten zien dat een kleine band dit voor elkaar kan krijgen.

Vitaminfest vindt plaats op 2 en 3 april in het Blue Collar Hotel. Er kunnen 250 mensen binnen.