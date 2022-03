Bij de openingsavond voor de Invictus Games in het Haagse Zuiderpark treden onder meer de Britse band Kaiser Chiefs en de Haagse rockband DI-RECT op.

Het internationale sportevenement voor militairen die tijdens de dienst gewond raakten, wordt zaterdag 16 april geopend in het Zuiderpark. Een week lang zijn er vervolgens sportwedstrijden.

Op de openingsavond is er een show van anderhalf uur. Er is ruimte voor 5000 mensen. Verder zijn er optredens van Kaiser Chiefs, DI-RECT en Anneke van Giersbergen. Ook worden de hotspots van Den Haag via een virtuele tour getoond.

De sluitingsceremonie is op vrijdag 22 april. Ook dan treedt DI-RECT op. Verder komen Nick & Simon optreden.