Medewerkers van zowel de ambulance van het Haga Ziekenhuis als de ambulance van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. keken vorige week raar op.

Een eend die dwars door de voorkant van een ambulance was gegaan, hield daar slechts één klein schrammetje aan over.

Chauffeurs van de ambulance belden vanaf het Haga Ziekenhuis de meldkamer van de Dierenambulance nadat zij in botsing waren gekomen met de eend.

Tot hun stomme verbazing zat het dier nog in de ambulance, achter de grill. De eend was door de voorkant van de ambulance gegaan. De schade was duidelijk zichtbaar.

Met wat gepuzzel, gewiebel en gedraai lukte het chauffeur Dicky uiteindelijk om het beestje heelhuids uit zijn benauwde positie te bevrijden. Hij had een klein wondje aan zijn poot en verder geen zichtbare beschadigingen.

De ambulance was er een stuk slechter aan toe. Alle betrokkenen waren verbaasd: de eend is er dwars doorheen gegaan en lijkt er slechts één schrammetje aan overgehouden te hebben.

De eend is uit voorzorg naar Vogelopvang De Wulp gebracht ter observatie en om uit te sluiten dat hij inwendige bloedingen of andere, niet zichtbare verwondingen heeft. Daarna mag hij zijn eigen weg vervolgen en blijft hij hopelijk voortaan uit de buurt van ambulances.