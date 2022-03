Fietsen de bewoners van de nieuwe Utrechtse buurt Wisselspoor straks met een brug over het spoor als ze naar de binnenstad of Utrecht CS moeten, of rijden ze door een tunnel? De gemeente onderzoekt meerdere varianten.

De brug of tunnel om het spoor naar Hilversum en Amersfoort te kunnen kruisen, moet ter hoogte van de Boorstraat (zijstraat van de Amsterdamsestraatweg) komen te liggen. Met de aanleg van de nieuwe verbinding moet niet alleen Wisselspoor maar ook de aangrenzende nieuwe woonwijk Cartesiusdriehoek snel en goed bereikbaar worden voor fietsers en voetgangers. Het onderzoek naar de beste oplossing is halverwege. De voorlopige conclusie is dat een tunnel veiliger is en beter aansluit op bestaande fietsroutes dan een brug. Stedenbouwkundig past het ook beter in het gebied. Een brug, over alle sporen en bovenleiding heen, lijkt volgens de gemeente wel eenvoudiger aan te leggen dan een onderdoorgang. Bij drie van de vier tunnelvarianten moeten de opstelsporen (parkeerplaats voor treinen) worden ingekort of opgehoogd. Spoorbeheerder ProRail moeten nog laten weten hoe het over de aanleg van een tunnel onder het spoor denkt. Bij de vierde variant loopt de tunnel achter de opstelsporen langs, dicht tegen de Amsterdamsestraatweg. Kosten Het nieuwe wijkje Wisselspoor ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Hilversum en Amersfoort. De Cartesiusdriehoek - tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam - is nu al met een fietstunnel in het verlengde van de Locomotiefweg verbonden met Wisselspoor. De gemeente en ProRail werken de verschillende varianten voor de Boorstraat dit jaar verder uit. "We beoordelen de varianten op bereikbaarheid, inpassing en ontwerp, technische maakbaarheid, draagvlak, omgeving en kosten'', schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.