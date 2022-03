De politie Utrecht is op zoek naar getuigen van een aanrijding en poging tot beroving in Cothen op zaterdagavond 12 maart. Een achttienjarige vrouw raakte hierbij gewond.

De achttienjarige vrouw fietste die zaterdag over de Cotherweg in de richting van de Dorpsstraat toen een scooter in volle vaart op haar afreed en haar ramde. Daar bleef het niet bij. De scooterrijder probeerde vervolgens haar tas uit haar fietsmand te pakken, maar de vrouw was nog in staat om de tas vast te grijpen.

De man deed een nieuwe poging om de tas te pakken te krijgen, waarbij de vrouw ten val kwam. De scooterrijder maakte zich daarna zonder tas uit de voeten en liet de vrouw met flinke pijn achter. Familie is haar komen halen. In het ziekenhuis bleek de vrouw aan de aanrijding verschillende kneuzingen over te hebben gehouden.

Vespa-achtige scooter

De politie is op zoek naar de scooterrijder. Het is een blonde jongen, tussen de 18 en de 25 jaar. Hij reed op een Vespa-achtige scooter zonder kentekenplaat en zonder helm, en droeg een halflange zwarte jas met doorgestikte horizontale banen.