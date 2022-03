Op de Amersfoortseweg bij de kruising Tinbergenlaan in Nijkerk is vanmiddag een fietser zwaargewond geraakt door een aanrijding met een cementwagen. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Op de hoek van het bouwterrein van de nieuwe wijk Het Spaanse Leger is een vrouw op de fiets in botsing gekomen met de cementwagen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, gaat de politie onderzoeken.