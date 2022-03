In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 maart zijn bij een fietsenwinkel aan de Leusderweg in Amersfoort meerdere tweewielers gestolen. Criminelen wisten die nacht tussen 1.00 uur en 7.00 uur in het pand te komen.

Wie is er verantwoordelijk is voor de inbraak, is nog onbekend. De politie heeft nog niemand aangehouden. Wel is duidelijk dat de verdachten na de inbraak bij Stella Fietsen de wijk De Berg in zijn gegaan. De politie vraagt omwonenden van de Leusderweg op hun camera te kijken. Daarop zijn mogelijk de verdachten te zien. Het is onbekend hoeveel (elektrische) fietsen er zijn weggenomen.