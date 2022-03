In een weiland aan de Gasthuisweg in Bunschoten kun je goed zien dat de lente begonnen is: pasgeboren lammetjes genieten daar van de zon.

Voor de mix van zwarte en witte lammetjes stopten meerdere fietsers om ze te bewonderen. Wanneer ze precies geboren zijn, is niet bekend. De meeste lammetjes worden rond maart en april geboren.