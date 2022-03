In Alphen zijn tien kinderen onterecht uit huis geplaatst als gevolg van het toeslagenschandaal. "We nemen dit heel serieus", aldus de gemeente.

Dat meldt de gemeente in een raadsbrief over de affaire. "Ook al is er geen directe causaliteit aan te wijzen uit deze constatering, we nemen dit heel serieus", aldus Alphen.

Op landelijk niveau wordt nu een onafhankelijk ondersteuningsteam opgericht waar ouders terecht kunnen. "Ter voorbereiding hierop hebben we als gemeente contact met de jeugdbescherming en volgen we het nieuws hierover nauwgezet." Dat team moet 1 april in de lucht zijn.

Het kabinet erkende een half jaar geleden dat er tussen 2015 en 2020 meer dan 1115 kinderen van ouders die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst.

Deze week kwam dit weer in het nieuws toen cabaretier Peter Pannekoek deze uithuisplaatsingen 'staatsontvoeringen' noemde in het tv-programma Dit Was Het Nieuws. Pannekoek verwonderde zich over het feit dat de kinderen nog lang niet allemaal weer thuis zijn.

Bij de gemeente Alphen hebben zich in totaal 176 huishoudens gemeld als gedupeerde van het toeslagenschandaal. Daarvan zijn vier aanvragen afgewezen.

Ouders kunnen zich nog tot 2024 melden bij de Belastingdienst als slachtoffers. "We zullen als gemeente de gedupeerde dan ook tot minstens 2024 ondersteunen, en langer wanneer nodig", belooft het gemeentebestuur.

Tot de slachtoffers behoorden ook Roshni en Stephan Vos. "Ik heb tien jaar alle emoties weggestopt om me staande te houden. Me sterk te tonen voor de kinderen, voor mijn ouders, voor mijn trots.

Maar op een gegeven moment breek je. Tijdens een gesprek met het UWV. Dan realiseer je je wat ons is aangedaan. Ik kon alleen nog maar huilen", vertelden ze vorig jaar aan AD.