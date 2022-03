Vrouwen winnen aan terrein in de gemeenteraad. In negen van de twaalf gemeenten in ons gebied zitten sinds de verkiezingen meer vrouwelijke volksvertegenwoordigers dan ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Stem op een Vrouw en LocalFocus. De raden van Alphen, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen tellen nu procentueel meer vrouwen dan voor de verkiezingen.

Waddinxveen heeft de meest gelijke man-vrouwverdeling. Er zitten daar 11 vrouwen en 12 mannen in de raad. In Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Woerden daalde het percentage, weliswaar licht. Maar in die laatste gemeente is nog altijd 45 procent vrouw, met 14 vrouwen van de 31 raadsleden.

Opvallend is dat in Alphen en Woerden het aantal vrouwen in de raad procentueel gezien veel hoger ligt dan de kieslijsten deden vermoeden. AD wierp in de aanloop naar de verkiezingen een blik op de kieslijsten in deze steden en keek naar het aantal vrouwen daarop. Neem Alphen. Van alle 293 kandidaten waren er 69 vrouw - een percentage van 23,5. Maar in de raad is nu 44 procent vrouw.

In Woerden was 28 procent vrouw op de kieslijsten, maar in de raad is de verhouding dus veel hoger met 45 procent. In Gouda lagen deze percentages wel bij elkaar (37 procent vrouw op de kieslijsten, 40 procent vrouw in de raad nu).