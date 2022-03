Een 32-jarige man is maandagavond opgepakt bij het Osdorpplein in Nieuw-West nadat hij een conducteur in tram 17 had bedreigd met een mes.

Hij had eerder geweigerd een kaartje te kopen. Meerdere agenten werden opgeroepen en liepen de tram in. Getuigen wezen de gewapende zwartrijder aan. Agenten riepen dat hij het mes, dat hij in zijn linkerhand vast had, moest laten vallen. Daarbij richtten ze hun pistool op hem. Hij liet daarna het mes vallen. De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.