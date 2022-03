Een geparkeerde auto is dinsdagnacht in vlammen opgegaan op de Reling in Noord. Twee auto's die naast de auto geparkeerd stonden raakten ook zwaar beschadigd door de brand.

De brand onstond rond 2.45 uur. Volgens omstanders hoorden buurtbewoners een harde knal en gaat de brandweer uit van brandstichting. De eigenaren van de auto's moeten aangifte doen bij de politie en zelf zorgen dat hun auto's worden weggesleept.