Er ligt een eerste concreet voorstel voor een nieuwe Rotterdamse coalitie op tafel: met Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk. De leiders van de vier partijen bespreken dit voorstel met hun fracties.

Verkenner Hermann Jäger voerde de afgelopen week gesprekken met veel partijen. Op basis daarvan is het eerste voorstel ontstaan met de vier genoemde partijen. Vooral de combinatie van Leefbaar Rotterdam en Denk zou een unieke zijn: in het verleden botsten beide partijen veelvuldig.

Bij alle vier partijen is twijfel over de bijzondere combinatie, maar drie van de vier partijen - Leefbaar, VVD en Denk - lijken al bereid verder te praten. Voor D66 lijkt de afweging ingewikkelder: met name op het vlak van het klimaat en de rol van de auto in de stad zit de partij ogenschijnlijk verder van de andere partijen af.

Partijleider Chantal Zeegers schreef in het verkiezingsprogramma nog dat ze ging voor een ‘progressieve coalitie’. De fractie van D66 moet dit weekend een knoop doorhakken over de mogelijke coalitie.

Ondanks de twijfels spreken betrokkenen nu al van een ‘historische verbinding’, vanwege de combinatie tussen Leefbaar en Denk. De lijsttrekkers van de vier partijen willen geen commentaar geven.

Vorige week kwam Leefbaar Rotterdam, met tien zetels de grootste partij, met het voorstel om oud-topambtenaar Hermann Jäger aan te stellen als verkenner.

Hij wordt gezien als iemand die boven de partijen staat. Het zorgde direct al voor een ander begin van de onderhandelingen dan vier jaar geleden, toen direct discussie ontstond.

Het toonde aan dat de onderhandelingen deze keer wel eens sneller zouden kunnen gaan dan in 2018. Een combinatie met Leefbaar, VVD en D66 lag al snel voor de hand, zoals deze krant vorige week al beschreef, met een mogelijke sleutelrol voor Denk.