Vorig jaar kon het openluchtluchtconcert in Zwolle niet doorgaan, maar dit jaar moet het toch écht gaan gebeuren. Op 25 juni kan elke Zwollenaar langs het water in het Twistvlietpark genieten van een muzikale avond, waar klassieke muziek en pop samenkomen. De toegang is gratis.

Het evenement met de naam Symphonica Stadshagen zou eigenlijk vorig jaarplaatsvinden, maar dat werd vanwege de coronamaatregelen afgelast. Dit jaar staat het muzikale event voor het eerst op de agenda.

Programma van het concert

Hoewel het programma nog niet helemaal bekend is, zijn de eerste details van Symphonica Stadshagen al naar buiten gebracht. Het openluchtconcert wordt op 25 juni gehouden bij het Twistvlietpark, vlak bij het winkelcentrum van Stadshagen.

Het hoogtepunt is in de avond, wanneer er aan het water een avondconcert is in de stijl van Night of the Proms. De muziek die bezoekers kunnen verwachten is vooral een mix van klassieke muziek en pop. De professionele en amateurartiesten worden begeleid door Jeugd Symfonieorkest de Vuurvogel.

Bezoekers kunnen op de kade, in het park of zelfs in een bootje voor het podium van het concert genieten.

"Het wordt een sfeervolle avond, voorzien van allerlei mogelijkheden om te genieten met een hapje en drankje. Een plek om je lekker te voelen, te ontspannen en elkaar vlak voordat de officiële zomervakantie start nog te ontmoeten", meldt de organisatie op de eigen site.

Als het aan hen ligt, keert het openluchtconcert jaarlijks terug in Zwolle.