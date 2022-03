Studenten en docenten van de opleiding Green design van het Zone.college in Zwolle komen in actie voor Oekraïne. Op donderdag 31 maart gaan de studenten de straat op om op verschillende plekken in Zwolle tulpen te verkopen. De opbrengst gaat naar Giro555.

Komende donderdag staan de studenten tussen 12.00 en 15.00 uur op drie plekken in Zwolle: het Lübeckplein, de ingang van het station en de Grote Markt. Ze verkopen de tulpen voor 4,50 euro per bos. In verband met de veiligheid van de studenten en het gemak voor de klant kan er alleen digitaal betaald worden. Voor deze actie is de samenwerking gezocht met de firma Van Meer uit Creil, die de tulpen tegen inkoopprijs levert. Op het Instagram-kanaal van de opleiding (@green.design_college) wordt na afloop van de actie de opbrengst bekendgemaakt.