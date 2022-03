Bij een bedrijf aan de Finlandweg in Terneuzen zijn donderdagnacht twee mannen aangehouden op verdenking van koperdiefstal. Het duo van 48 en 49 jaar oud was bij hun aanhouding in het bezit van gereedschap waarmee kabels geknipt en gestript konden worden.

Omstreeks 3.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat twee personen over het hek van het betreffende bedrijf waren geklommen. Nadat agenten ter plaatse waren, kon het tweetal worden ingerekend. Daarbij trof de politie ook een rol koperkabel aan. Het koper werd, samen met de auto van een van de verdachten, meegenomen voor onderzoek. Het Terneuzense duo is ingesloten in afwachting van hun verhoor.