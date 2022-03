Of je nu in een stad, dorp of in de polder woont, haast niemand kan nog zonder een goede internetverbinding. Glasvezel is daarbij het nieuwe toverwoord. Maar leg dát maar eens aan in het buitengebied.

Dat is geen eenvoudige opgave, maar GlasDraad wil het in Zeeuws-Vlaanderen gaan proberen. Deze week ondertekenden de drie wethouders van Terneuzen, Sluis en Hulst, gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie, dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen en GlasDraad een convenant om inwoners en bedrijven in de kleine dorpen en polders te voorzien van razendsnel internet. Er is nog wel een hindernis te nemen; het initiatief kan alleen doorgaan als ten minste 40 procent van de adressen zich voor 18 juli aanmeldt voor een glasvezelaansluiting. Vanaf 9 april worden alle bewoners en ondernemers benaderd met een brief en informatiekrantje. Ook worden er meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Het campagneteam van GlasDraad bestaat voor meer dan de helft uit Zeeuws-Vlamingen. Het gaat om 25.000 adressen In totaal gaat het om 25.000 adressen in alle kleine dorpen en het buitengebied van de gemeente Hulst, Sluis en Terneuzen. GlasDraad tekent voor de infrastructuur, oftewel de aanleg van het glasvezelnetwerk. Daarna kan er zaken worden gedaan met verschillende aanbieders van abonnementen voor internet, televisie en telefonie. GlasDraad zorgt voor de benodigde projectfinanciering, alle technische voorbereidingen, bouwvergunningen, overeenkomsten met de serviceproviders op het netwerk, aannemersselectie, de bouw van het netwerk en het beheer.