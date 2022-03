De politie heeft donderdagavond een verdachte aangehouden na een vechtpartij op de Strijpsestraat in Eindhoven. Een politiewoordvoerder meldt dat deze persoon is meegenomen naar het bureau voor het vernielen van een autoruit. Agenten dachten eerder dat ze onderweg waren naar een schietincident, maar dat bleek loos alarm.

Bij de politie kwam rond 22.00 uur de melding van een schietincident binnen, waarna agenten met meerdere eenheden naar de Strijpsestraat reden.

In de straat bleek volgens de politie al snel dat er niet was geschoten. Het geluid van een sneuvelende autoruit was door de melder verward met het afvuren van een wapen.

Rol onduidelijk

Wat de precieze rol van de aangehouden persoon bij de vechtpartij was, wordt nog door de politie uitgezocht.