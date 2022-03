Een Eindhovense automobilist blijkt hardleers te zijn. De verkeerspolitie betrapte de bestuurder vrijdag in Eindhoven voor de vierde keer op het rijden zonder rijbewijs.

Het was niet de enige fout van de Eindhovenaar, want het voertuig waarin de bestuurder reed was niet verzekerd. Dat meldt de verkeerspolitie.

Het kwam de automobilist duur te staan. Agenten maakten niet alleen een proces-verbaal op maar namen ook de auto in beslag.