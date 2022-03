Een grote vechtpartij bij de middelbare school Het Element in Amersfoort heeft ervoor gezorgd dat er rond de Hooglandseweg-Noord een enorme politiemacht op de been is. vrijdagmiddag, iets na 16.00 uur ontstond er volgens de politie een ruzie in de school en deze kreeg buiten een vervolg.

Minstens zeven politievoertuigen, waaronder twee hondengeleiders kwamen naar de VMBO-school aan de Hooglandseweg-Noord. Volgens de politiewoordvoerder kregen leerlingen in de school het met elkaar aan de stok, waarna ze naar buiten gingen. Daar kwamen ook jongeren van buitenaf zich ermee bemoeien en ontstond er een enorme vechtpartij, aldus de politie. Die schaalde daarom op en kwam met veel eenheden naar de wijk De Koppel. Door de komst van de politie was de ruzie snel gesust en werden de groepen uiteen gedreven. "Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht", aldus een politiewoordvoerder.