Een auto is bij een tankstation aan de N11 in Bodegraven vrijdagnacht rond 2.45 uur in brand gevlogen.

Omstanders die de brand hebben opgemerkt hebben met water een bluspoging gedaan. De brandweer heeft het uiteindelijk afgemaakt. De auto kan als verloren worden beschouwd. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. Er zijn geen gewonden.