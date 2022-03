Een nog onbekende man steelt in oktober van het vorige jaar een auto uit een parkeergarage in Slotervaart. Het is hoogstwaarschijnlijk dezelfde man die in de maand daarna nog meerdere keren terugkomt naar de garage, vermoedelijk om nog meer te stelen. In het opsporingsprogramma Bureau 020 zijn beelden te zien van de man.

De eigenaar van auto merkt op 19 oktober dat ze haar sleutelbos kwijt is. Hier zitten onder meer haar huissleutels en haar autosleutels aan. Op 27 oktober, een week later dus, is ze haar sleutels nog steeds kwijt, ze maakt inmiddels gebruik van reservesleutels.

Als ze wil weggaan met haar auto, die ze had neergezet in een parkeergarage aan de Wilhelmina Druckerstraat, merkt ze dat die weg is. Op dat moment realiseert ze zich dat haar sleutelbos waarschijnlijk uit haar voordeur is gestolen toen ze deze daar per ongeluk heel even in had laten zitten.

Op beelden van de bewakingscamera's die in de garage hangen, is te zien dat de auto in de nacht van 19 op 20 oktober wordt gestolen. De man die hiervan verdacht wordt staat goed op beeld en hoogstwaarschijnlijk dezelfde man is in de weken daarna vaker te zien in de garage.

Zo komt hij in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 november terug. Hij loopt door de boxgangen en weet een van de boxen in te gaan met een sleutel. Ook voelt hij in de garage aan allemaal auto's.

En ook in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 november is hij er weer. Ook nu gaat hij naar de boxgangen en hij gaat weer bij dezelfde box naar binnen.

Ook voelt hij weer aan wat auto's, twee auto's weet hij binnen te komen, hij zit even in deze auto's en loopt vervolgens met een gevulde shoppertas de garage weer uit.

"De man op de beelden was zeer waarschijnlijk in het bezit van de sleutelbos van het slachtoffer", zegt.Marijke Stor van de politie Amsterdam.

"De realisatie dat die in een onbewaakt ogenblik uit haar voordeur werd gestolen, was ontzettend naar voor haar. Wij komen heel graag in contact met mensen die meer informatie hebben over die verdachte op de beelden."