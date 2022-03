Het toerisme in Haarlem was de afgelopen twee jaar door de coronamaatregelen beduidend minder dan de jaren ervoor.

Dat het aantal bezoekers weer aantrekt, is volgens Haarlem Marketing nu al te merken: de cijfers van de voorjaarsvakantie waren hoger dan die van 2020 en 2021. Wel denkt het informatiebureau dat de buitenlandse toeristen volgend jaar pas weer komen.

"Wat we vooral hebben gemerkt, is dat we de afgelopen twee jaar meer Nederlandse bezoekers hebben gehad", vertelt Caroline Weill-Cupin van Haarlem Marketing. "Zij hebben het land opnieuw ontdekt en zijn het gaan waarderen."

Dit seizoen verwacht ze vooral deze binnenlandse toeristen en misschien wat bezoekers uit de buurlanden in Haarlem.Het internationale toerisme blijft nog uit volgens haar omdat er toch nog wat onzekerheid is qua maatregelen in de verschillende landen.

"In sommige landen zijn er nog restricties en soms is reizen dan lastig. We hopen de buitenlandse toeristen volgend jaar weer te ontvangen." Toch is er volgens haar er af en toe een verdwaalde intercontinentale bezoeker in de stad.

De verwachting is dat het toerisme dit jaar weer meer aantrekt. "Door de maatregelen hebben we in 2020 en 2021 veel minder bezoekers gehad. Wel merkten we vorig jaar al een verbetering ten opzichte het jaar ervoor. De gastvrijheidssector heeft daar absoluut onder geleden. We merken sinds de versoepelingen al dat het drukker is."

Tijdens de voorjaarsvakantie vorige maand konden ze dat al zien. "Zeker op zulke zonnige dagen zitten de terrassen vol. Mensen hebben behoefte om erop uit te trekken, het gaat de goede kant op. We gaan hoopvol en enthousiast dit toeristisch seizoen in."