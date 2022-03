Leidenaar Rutger Brouwer volgt per 1 juni Ruud Visser op als directeur van Gebr. de Nobel. Visser gaat met pensioen. Brouwer is 44 en geboren en getogen in Leiden. Sinds 2013 is hij directeur van de Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.

Daar was hij verantwoordelijk is voor de programmering, marketing en fondsenwerving. Voor die tijd was hij werkzaam voor War Child en woonde en werkte hij enige tijd in China.

Brouwer zegt enorm uit te kijken naar de invulling van zijn nieuwe functie. De nieuwe directeur heeft zelf ook zijn sporen in de muziekwereld verdient. Zo heeft hij een master in muziekwetenschap en een Master of Business Administration.

Als muzikant stond hij zelf ook al eens op het podium in Gebr. de Nobel. Hij is dan ook al jaren betrokken bij verschillende Leidse bands zoals Villeneuf, Jimmyhat en Junior Eats Alone. Momenteel is hij samen met Ronnie Verton actief met The Hill Station.

Voorzitter Petra Borst van de Raad van Toezicht van Gebr. De Nobel is zeer verheugd over de komst van Brouwer.

Ook cultuurwethouder Yvonne van Delft heeft er alle vertrouwen in dat Brouwer het Leidse poppodium na de coronaperiode weer helemaal terug kan brengen. Ook ziet ze uit naar een verdere samenwerking van de instellingen binnen het cultuurkwartier.