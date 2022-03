Een bus met Oekraïense vluchtelingen is donderdagavond aangekomen in Alphen.

De Oekraïners kwamen aan bij tennishal Nieuwe Sloot aan President Kennedylaan. Deze hal dient als coördinatiepunt.

"Hier houdt de veiligheidsregio van uur tot uur bij welke plekken er in de regio beschikbaar zijn. Iedere regio krijgt er een, in Zeist komt het nationale coördinatiecentrum", vertelde burgemeester Liesbeth Spies eerder al aan deze krant.



De hal dient ook als crisisnoodopvang. "In de sporthal komen 100 plaatsen. Mensen die niet verder kunnen reizen, worden hier opgevangen. Dat gebeurt voor maximaal 72 uur. De veiligheidsregio runt deze locatie."

Hoeveel vluchtelingen vanavond zijn gearriveerd bij de sporthal, is niet bekend. Volgens omstanders zat de bus propvol. Ook is niet duidelijk of het de eerste keer is dat er Oekraïners aankomen bij de hal in Alphen.