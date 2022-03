Een man in Barneveld is donderdagavond vast komen te zitten in een boom, toen hij een papegaai wilde vangen. De brandweer moest hem eruit halen.

De man was in de boom geklommen aan de Oldenbarnevelderweg om zijn papegaai die was ontsnapt te pakken. De vogel zat hoog in de boom, maar de man kon op en gegeven moment niet meer naar beneden komen. Met behulp van een ladder is de man door de brandweer naar beneden geleid. Nadat de man beneden was probeerde buurtbewoners de papegaai alsnog te redden. Na enige tijd slaagde zij hier in. De papegaai raakte bij het merkwaardige incident niet gewond.