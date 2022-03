In een woning aan de Kluut in Bunschoten heeft vrijdagmorgen een incident plaatsgevonden. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De politie was met meerdere eenheden aanwezig om de helikopter op te vangen. De traumahelikopter is uiteindelijk in een weiland geland.

Het is nog onbekend wat er precies in de woning is gebeurd.