Voor de tweede keer deze week is de waterleiding gesprongen aan de Nijenrode in de wijk Schothorst in Amersfoort. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag.

Een geul die vanwege gemeentewerkzaamheden voor de huizen langs loopt, stond opnieuw vol water. Een lantaarnpaal zakte daardoor scheef. Volgens een medewerker van waterleidingbedrijf Vitens zou het eerdere lek van deze week niet goed genoeg zijn gedicht. Hoeveel bewoners er vrijdagochtend zonder water zitten is nog onduidelijk.