Binnen vijf jaar iedereen aan de glasvezel; dat is de ambitie van de gemeente Utrecht. Deze week tekende het college van burgemeester en wethouders met Open Dutch Fiber een overeenkomst voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de stad.

De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit voorwaarden en afspraken over de wijze waarop de glasvezelkabels worden aangelegd en gelden ook voor toekomstige glasvezelaanbieders. Zo houdt de gemeente de regie op de plekken waar de aanleg plaatsvindt en wordt eventuele overlast beperkt.

De Meern

Inmiddels is een groot aantal woningen in De Meern al aangesloten op het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. Dat betekent dat bewoners van deze wijk die een abonnement hebben afgesloten, binnenkort gebruik kunnen maken van internet via glasvezel.

Bereikbaarheid

Wanneer de werkzaamheden in De Meern zijn voltooid, zijn andere wijken in Utrecht aan de beurt. Vóór aanvang van de werkzaamheden worden bewoners door Open Dutch Fiber en T-Mobile geïnformeerd. De werkzaamheden zijn meestal in een dag klaar. Woningen blijven tijdens het werk altijd bereikbaar.