Een extra editie van Duikboot trekt zaterdag alle danslustige festivalgangers uit hun verplichte winterslaap. Eindelijk weer losgaan. Voor iedereen, zonder 1G. Met een volle festivalzomer voor de boeg.

Frank Haagen (36) van het organiserende XXL Events kan zijn lol niet op.

"We wilden na twee jaar in de pauzestand niet langer wachten. De zomereditie van Duikboot Festival in augustus, eigenlijk de feestelijke vijfde editie van 2020 voor 11.000 mensen bij de Asterdplas in Breda, was al lang uitverkocht. Daarom besloten we een losse wintereditie in Breepark toe te voegen. Daar mikken we op 7500 bezoekers. Die editie is een kleine week op voorhand voor 90 procent uitverkocht, dus dat komt ook wel goed."

"Er werd ons veel gevraagd of het 1G-testbeleid gehanteerd werd. Gelukkig hoeft dat sinds de laatste versoepelingen niet meer, maar dat was voor veel mensen toch een heikel punt. We hoorden ook van mensen dat ze tegen het testbeleid waren en daarom niet zouden komen. Gelukkig ligt dat alles nu achter ons. Dat zien we natuurlijk zelf ook als een enorme bevrijding."

Voor veel mensen was het 1G-beleid een heikel punt

Duikboot staat volgens de organisatie voor hunkeren naar knaldrang. Samen dansen voor de drie podia, met muziek in verschillende stijlen, tot disco en guilty pleasures.

"Duikboot is begonnen als dancefestival met louter house- en techno. Nu profileren we ons meer als een cross-over festival, met een randprogramma, meer creativiteit en ook oog voor bijzondere decors. Wel nog gericht op liefhebbers van dance, maar ook op bezoekers op zoek naar een bijzonder dagje uit in Breda. Omdat het vroeg in het jaar is doen we dat in drie sicke tenten. Is het harstikke mooi weer, dan zorgen we voor open zijkanten en lucht, mocht het koud zijn dan kunnen we de zaak verwarmen."

Omdenken

Er komt veel bij kijken voor een organisatie om evenementen met vele duizenden bezoekers in goede banen te leiden. Frank Haagen is al zeventien jaar Bredanaar.

"Sinds mijn studie organiseer ik al feesten. XXL Events zit achter drie grote festivals in Brabant: naast Duikboot in Breda zijn dat Daisy in Tilburg en Paradijs van het Zuiden in Den Bosch. Bovendien runnen we het artiestbureau Moove XXL.

"In coronatijd hebben we andere bedrijfjes opgericht. Door al die afgelastingen was er eerst paniek. Wat nu? Zal ik ergens achter de bar gaan werken? Tot ook die dicht moesten. Daarna zijn we redelijk snel gaan omdenken. We waren voor een pandemie verzekerd, dus dat nam wel wat kopzorgen weg, maar niet alles. Natuurlijk is het pijnlijk dat we van een aantal collega's afscheid moesten nemen, maar achteraf gezien was dat de enige juiste beslissing toen bleek hoe lang alles ging duren."

Uitdagingen

De mannen van XXL bleken zowaar creatieve meesters in dat omdenken. "Met mijn compagnon Jacco Grinwis hebben we 'Breda maakt mij blij'-acties opgezet. Het idee: corona-overschotten zien te redden. Voorbeelden? In Nijmegen ging de Vierdaagse niet door en hielden ze tienduizenden gladiolen over. We zijn een online platform gestart, zijn filmpjes over die bloemen gaan maken en die gaan promoten. Die werden gretig opgepikt. Mensen kochten ze voor eigen gebruik of werkten mee aan een donatie-actie om de bloemen naar mensen in tehuizen te sturen. Zo hebben we al die gladiolen van de versnipperraar gered."

Inmiddels staat het team van Haagen voor nieuwe uitdagingen: vervanging vinden voor al die specialisten in de evenementensector die voor een andere job gekozen hebben. Maar ook het terugvinden van bezoekers die plots weer uit veel festivals te kiezen hebben.