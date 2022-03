In een tandartspraktijk aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is iemand bedreigd met een mes. Dat gebeurde vrijdagochtend rond 8.00 uur bij Dental Clinics. Het slachtoffer raakte niet gewond maar de schrik bij de tandartspraktijk zit erin.

De politie doet vooralsnog geen uitspraken over wie het slachtoffer is. Wel is duidelijk dat de dader na het incident op de vlucht is geslagen. Agenten weten wie de aanvaller is en zijn naar diegene op zoek. Mogelijk gaat het om een cliënt van de praktijk.

In eerste instantie meldde de politie dat het om een steekpartij zou gaan, maar later bleek dat het bij een bedreiging is gebleven. De politie is een onderzoek gestart en ook de technische recherche is aanwezig in het pand.

Medewerkers van de praktijk leggen verklaringen af over het incident. Het personeel van de tegenoverliggende apotheek is geschrokken van wat zich bij Dental Clinics afspeelde.