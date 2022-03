Het gebied tussen de Sassenpoortenbrug en het Dominicanenklooster wordt grondig aangepakt. Zo krijgen fietsers en voetgangers straks meer ruimte in een deel van de Assendorperstraat.

"We gaan dit gebied een stuk veiliger, groener en aantrekkelijker maken", zegt verkeerskundig ontwerper Jort Heuver van de gemeente Zwolle.

In een video op het YouTube-kanaal van de gemeente laat de verkeerskundig ontwerper zien hoe de kop van Assendorp, zoals het gebied wordt genoemd, er straks uitziet.

Dit zijn de plannen

Voetgangers en fietsers krijgen straks meer ruimte in het gebied tussen de Sassenpoortenbrug (de brug bij de Sassenpoort) en het Dominicanenklooster. Auto's mogen in de Assendorperstraat en Groot Wezenland alleen nog rijden als bestemmingsverkeer. Ook de maximale snelheid gaat omlaag, van 50 naar 30 kilometer per uur.

Ruimte voor fietsen en terrassen

Verder wordt de weg in de kop van Assendorp straks een stuk smaller dan nu het geval is. De ruimte die overblijft, wordt gebruikt voor de stoep en het groen.

Zo kun je bij deze nieuwe ruimte bijvoorbeeld je fiets of auto parkeren en kunnen terrassen uitgestald worden. Tot slot worden tussen de Van Karnebeekstraat en de Luttenbergstraat buslijnen verplaatst en komen er nieuwe bushaltes. De verkeerslichten bij de Sassenpoortenbrug en Van Karnebeekstraat blijven voorlopig staan.